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Канарейкин: видим большой прогресс в игре СКА, в этом никто и не сомневался

Канарейкин: видим большой прогресс в игре СКА, в этом никто и не сомневался
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин заявил, что игра СКА заметно прогрессирует с течением сезона, и отметил опытных мастеровитых лидеров петербургской команды.

«Безусловно, мы видим большой прогресс в игре СКА и в психологии. Видна устойчивость игры. В целом в этом никто и не сомневался, с учётом набора игроков и трансферов в межсезонье. Они должны бороться за самые высокие цели.

Видно, что Тони Деанджело – классный игрок. Это хорошо и для наших молодых ребят, которые видят перед собой больших мастеров, сюда бы я отнёс ещё Никишина, который уже созрел для НХЛ, и Зайцева с его большим опытом», – цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне СКА провёл 18 матчей и на данный момент занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ. Петербургский клуб начал сезон с трёх поражений в четырёх первых матчах чемпионата.

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