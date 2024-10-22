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Салават Юлаев — Сочи. Прямая трансляция
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Тянулин побил рекорд Андрея Костицына за «Сочи» по продолжительности результативной серии

Тянулин побил рекорд Андрея Костицына за «Сочи» по продолжительности результативной серии
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Сочи». После второго периода счёт 2:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
2 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ливо (Шаров, Василевский) – 11:29 (5x5)     1:1 Авершин (Сероух, Баклашёв) – 27:14 (5x5)     2:1 Тодд (Науменков, Панин) – 27:51 (5x5)     2:2 Сероух (Тянулин, Венгрыжановский) – 38:53 (5x4)    

Во второй шайбе «Сочи» принял участие нападающий Артур Тянулин, отметившись результативной передачей. Форвард набрал очки в 10-м матче подряд, 14 (4+10) очков, и побил клубный рекорд Андрея Костицына по продолжительности результативной серии.

В текущем сезоне на счету 27-летнего нападающего 14 матчей, в которых форвард отметился пятью заброшенными шайбами и отдал 11 результативных передач. Всего в КХЛ на счету Тянулина 164 матча и 106 (41+65) очков.

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