Тянулин побил рекорд Андрея Костицына за «Сочи» по продолжительности результативной серии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Сочи». После второго периода счёт 2:2.

Во второй шайбе «Сочи» принял участие нападающий Артур Тянулин, отметившись результативной передачей. Форвард набрал очки в 10-м матче подряд, 14 (4+10) очков, и побил клубный рекорд Андрея Костицына по продолжительности результативной серии.

В текущем сезоне на счету 27-летнего нападающего 14 матчей, в которых форвард отметился пятью заброшенными шайбами и отдал 11 результативных передач. Всего в КХЛ на счету Тянулина 164 матча и 106 (41+65) очков.