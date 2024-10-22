Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук примет участие в ближайшем матче с «Миннесотой»

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук примет участие в ближайшей встрече с «Миннесотой», сообщает пресс-служба «Пантерз». Матч пройдёт в ночь на 23 октября в 1:30 мск. Ткачук сыграет в звене с Сэмом Беннеттом и Картером Вераге. Нападающий пропустил несколько встреч из-за болезни.

«Чувствую себя очень хорошо. Я никогда не был по-настоящему болен, просто мне пришлось сделать небольшую процедуру. С тех пор я чувствую себя неплохо, и мне просто нужно было взять несколько дней, чтобы убедиться, что всё улажено. Готов вернуться в состав и помочь.

Ребята играют хорошо. Они так усердно работают, играют просто, работают друг за друга. Я рад вернуться, чтобы помочь им», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 октября 2024, среда. 01:30 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2