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Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук примет участие в ближайшем матче с «Миннесотой»

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук примет участие в ближайшем матче с «Миннесотой»
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Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук примет участие в ближайшей встрече с «Миннесотой», сообщает пресс-служба «Пантерз». Матч пройдёт в ночь на 23 октября в 1:30 мск. Ткачук сыграет в звене с Сэмом Беннеттом и Картером Вераге. Нападающий пропустил несколько встреч из-за болезни.

«Чувствую себя очень хорошо. Я никогда не был по-настоящему болен, просто мне пришлось сделать небольшую процедуру. С тех пор я чувствую себя неплохо, и мне просто нужно было взять несколько дней, чтобы убедиться, что всё улажено. Готов вернуться в состав и помочь.

Ребята играют хорошо. Они так усердно работают, играют просто, работают друг за друга. Я рад вернуться, чтобы помочь им», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Миннесота Уайлд
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