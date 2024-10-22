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Салават Юлаев — Сочи, результат матча 22 октября, счёт 3:2, КХЛ 2024-2025

Буллит Ремпала принёс победу «Салавату Юлаеву» в матче с «Сочи»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Сочи». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ливо (Шаров, Василевский) – 11:29 (5x5)     1:1 Авершин (Сероух, Баклашёв) – 27:14 (5x5)     2:1 Тодд (Науменков, Панин) – 27:51 (5x5)     2:2 Сероух (Тянулин, Венгрыжановский) – 38:53 (5x4)     3:2 Ремпал – 65:00    

На 12-й минуте счёт открыл форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо с передач Александра Шарова и Алексея Василевского. В середине второго периода Данил Авершин сравнял счёт, но уже через 37 секунд Нэйтан Тодд вновь вывел хозяв вперёд. Даниил Сероух под занавес второго периода сравнял счёт. Третий период и овертайм прошли без голов. Победу по буллитам одержали хозяева. Победный бросок на счету Шелдона Ремпала.

Отметим, что нападающий «Сочи» Альберт Тянулин набрал очки в 10-м матче подряд, 14 (4+10) очков, и побил клубный рекорд Андрея Костицына по продолжительности результативной серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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