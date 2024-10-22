Буллит Ремпала принёс победу «Салавату Юлаеву» в матче с «Сочи»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Сочи». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 Б.
На 12-й минуте счёт открыл форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо с передач Александра Шарова и Алексея Василевского. В середине второго периода Данил Авершин сравнял счёт, но уже через 37 секунд Нэйтан Тодд вновь вывел хозяв вперёд. Даниил Сероух под занавес второго периода сравнял счёт. Третий период и овертайм прошли без голов. Победу по буллитам одержали хозяева. Победный бросок на счету Шелдона Ремпала.
Отметим, что нападающий «Сочи» Альберт Тянулин набрал очки в 10-м матче подряд, 14 (4+10) очков, и побил клубный рекорд Андрея Костицына по продолжительности результативной серии.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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