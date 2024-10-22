«Безобразие! Это удар по нашему спорту». Майоров — о российском гражданстве Пакетта

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал получение российского гражданства канадским форвардом московского «Динамо» Седриком Пакеттом и заявил, что такая натурализация в хоккее и футболе наносит урон российскому спорту.

«У меня нет слов, чтобы каким-то образом оценить вот это действие. Просто нет слов! Это раз. А какая необходимость-то, я не понимаю. Для обхода лимита на легионеров? Ну, по правилам сейчас можно пять человек, это уже одна четверть команды, ну сколько можно, в конце концов? Скоро мы одними иностранцами будем играть не только в футболе, но и в хоккее.

В футболе восемь человек могут на поле выходить. И потом там же каким образом в сборную выбирать игроков? Если у нас играет 16 команд, помножьте на три, и вот из этих людей надо выбирать сборную команду. Безобразие! Просто безобразие! Это удар по нашему спорту», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

Пакетт провёл в КХЛ два полноценных сезона. Канадец дебютировал в лиге в 2022 году в составе минского «Динамо». Сезон-2023/2024 Пакетт провёл в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету 30-летнего нападающего 145 матчей, в которых канадец набрал 82 (50+32) очка.