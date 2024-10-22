Козлов — о победе над «Сочи»: не совсем была наша игра сегодня

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги победного матча с «Сочи» (3:2 Б) и отметил большое количество брака и потерь, которые обычно несвойственны хоккеистам уфимского клуба.

– Непростой матч, не буду скрывать. Были скованность и напряжённость, но ребята нашли характер и взяли важные два очка. Огромное спасибо и нашим болельщикам.

– С чем связываете большое количество ошибок сегодня?

–Да, было много брака, много потерь, которые нам несвойственны. Видно, что все хотели выиграть, все старались, но не совсем была наша игра сегодня. Соперник габаритный, наседал на нас, поэтому надо было сыграть проще. Нам удавалось хорошо создавать моменты, но были проблемы с выходом из давления, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.