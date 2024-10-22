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Ремпал объяснил, почему результаты «Салавата Юлаева» в этом сезоне нестабильны

Ремпал объяснил, почему результаты «Салавата Юлаева» в этом сезоне нестабильны
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Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал подвёл итоги матча с «Сочи» (3:2 Б), где форвард забил победный буллит и рассказал, почему результаты уфимского клуба в последнее время такие нестабильные. Клуб чередует победы с поражениями.

«Непростой получился матч, команда соперников здорово действовала. Это упорная команда, так что здорово, что удалось победить. Немного медленно начинали, в том числе и я. Где-то сказывается расписание матчей, разрыв между играми. Но главное, что победили.

– Последние несколько матчей как на качелях. Что нужно, чтобы действовать более стабильно?
– Не думаю, что нужно много что менять. Так происходит, что накапливается усталость, но не скажу, что мы плохо играем, — цитирует Ремпала пресс-служба уфимского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ливо (Шаров, Василевский) – 11:29 (5x5)     1:1 Авершин (Сероух, Баклашёв) – 27:14 (5x5)     2:1 Тодд (Науменков, Панин) – 27:51 (5x5)     2:2 Сероух (Тянулин, Венгрыжановский) – 38:53 (5x4)     3:2 Ремпал – 65:00    
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