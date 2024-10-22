Ремпал объяснил, почему результаты «Салавата Юлаева» в этом сезоне нестабильны

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал подвёл итоги матча с «Сочи» (3:2 Б), где форвард забил победный буллит и рассказал, почему результаты уфимского клуба в последнее время такие нестабильные. Клуб чередует победы с поражениями.

«Непростой получился матч, команда соперников здорово действовала. Это упорная команда, так что здорово, что удалось победить. Немного медленно начинали, в том числе и я. Где-то сказывается расписание матчей, разрыв между играми. Но главное, что победили.

– Последние несколько матчей как на качелях. Что нужно, чтобы действовать более стабильно?

– Не думаю, что нужно много что менять. Так происходит, что накапливается усталость, но не скажу, что мы плохо играем, — цитирует Ремпала пресс-служба уфимского клуба.