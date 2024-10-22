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«Сент-Луис» подписал двухлетний контракт с нападающим Джейком Нейборсом

«Сент-Луис» подписал двухлетний контракт с нападающим Джейком Нейборсом
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«Сент-Луис» подписал двухлетний контракт с нападающим Джейком Нейборсом, сообщает пресс-служба клуба. Кэпхит соглашения составил $ 3,75 млн.

22-летний игрок забил два гола и набрал три очка в шести играх текущего сезона НХЛ. В прошлом сезоне Нейборс забил рекордные в карьере 27 голов в 77 играх.

Нейборс был выбран «Блюз» под общим 26-м номером на драфте НХЛ 2020 года и дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/2022, набрав два очка в девяти играх, прежде чем вернуться в «Эдмонтон Ойл Кингз» Западной хоккейной лиги (WHL). В том же календарном году Нейборс был капитаном «Ойл Кингз» и выиграл чемпионат WHL, набрав 45 очков в 30 играх и добавив 17 очков в 19 матчах плей-офф WHL. Нейборс набрал 176 очков в 171 игре за свою пятилетнюю карьеру в WHL.

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