«Сент-Луис» подписал двухлетний контракт с нападающим Джейком Нейборсом, сообщает пресс-служба клуба. Кэпхит соглашения составил $ 3,75 млн.

22-летний игрок забил два гола и набрал три очка в шести играх текущего сезона НХЛ. В прошлом сезоне Нейборс забил рекордные в карьере 27 голов в 77 играх.

Нейборс был выбран «Блюз» под общим 26-м номером на драфте НХЛ 2020 года и дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/2022, набрав два очка в девяти играх, прежде чем вернуться в «Эдмонтон Ойл Кингз» Западной хоккейной лиги (WHL). В том же календарном году Нейборс был капитаном «Ойл Кингз» и выиграл чемпионат WHL, набрав 45 очков в 30 играх и добавив 17 очков в 19 матчах плей-офф WHL. Нейборс набрал 176 очков в 171 игре за свою пятилетнюю карьеру в WHL.