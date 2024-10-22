Журналист Daily Faceoff: как долго «Флайерз» смогут терпеть такой уровень игры Федотова?

Журналист Энтони Ди Марко оценил игру голкипера Ивана Федотова за «Филадельфию» и порассуждал о будущем россиянина в клубе.

«Федотов, которому в следующем месяце исполнится 28 лет, в двух стартах этого сезона столкнулся с трудностями, и оба раза «Флайерз» проиграли, показав не самые хорошие цифры (6,08 гола за матч и 81,8% отражённых бросков). Оба поражения, объективно говоря, можно отнести на счёт Федотова. Перебросав соперников в общей сложности 65 против 61 в обеих играх, хотя «Флайерз» и не доминировали над соперниками, они, безусловно, играли достаточно хорошо, чтобы победить в обоих матчах. Для дальнейшего контекста влияния Федотова на игру, он занимает четвёртое место снизу в лиге по пропущенным голам выше ожидаемого.

Хотя я не могу с уверенностью сказать, сколько времени осталось Федотову, чтобы вернуть свою игру в нужное русло, справедливо задать вопрос: как долго «Флайерз» смогут терпеть такой уровень игры Федотова?

Названный мной вратарём «блокирующего» типа Федотов регулярно пропускал шайбы, броски которых проходили сквозь него, в том числе два – в матче с «Сиэтл Кракен». Для относительно неатлетичного вратаря, который не является самым сильным в боковом движении, пропускать прямые броски — не рецепт успеха.

В случае Федотова, если оставить в стороне талант, его никогда нельзя было считать вратарём будущего. К тому времени, как ему нужно будет подписать новый контракт, ему исполнится меньше пяти месяцев со дня его 30-летия. Даже если он вернёт свою игру в нужное русло, будет сложно вкладывать долгосрочные деньги во вратаря такого возраста. Федотов всегда рассматривался как временный вратарь, которого можно было бы поставить в один ряд с одним из молодых ребят, пока «Флайерз» оценивают свой внутренний талант», — цитирует журналиста Daily Faceoff.