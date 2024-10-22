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«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в матче без зрителей в Нижнекамске

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и нижегородским «Торпедо». Победу в игре одержали гости со счётом 3:1. Отметим, что встреча проходила без зрителей из-за саммита глав государств БРИКС и соображений безопасности.

На третьей минуте счёт открыл хоккеист «Торпедо» Денис Почивалов, которому ассистировали Кирилл Воронин и Евгений Свечников. Удвоил преимущество гостей Дмитрий Кагарлицкий на старте второго периода. Спустя несколько секунд хозяева размочили счёт усилиями Кирилла Уракова. В конце второго периода Кирилл Кирсанов удвоил преимущество гостей.

«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и во второй раз в сезоне уступил «Торпедо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.