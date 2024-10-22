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Нефтехимик — Торпедо, результат матча 22 октября, счёт 1:3, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в матче без зрителей в Нижнекамске
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и нижегородским «Торпедо». Победу в игре одержали гости со счётом 3:1. Отметим, что встреча проходила без зрителей из-за саммита глав государств БРИКС и соображений безопасности.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Почивалов (Воронин, Свечников) – 02:12 (5x5)     0:2 Кагарлицкий – 21:27 (5x5)     1:2 Ураков (Корбит) – 22:23 (5x5)     1:3 Кирсанов (Кагарлицкий, Томпсон) – 36:04 (5x5)    

На третьей минуте счёт открыл хоккеист «Торпедо» Денис Почивалов, которому ассистировали Кирилл Воронин и Евгений Свечников. Удвоил преимущество гостей Дмитрий Кагарлицкий на старте второго периода. Спустя несколько секунд хозяева размочили счёт усилиями Кирилла Уракова. В конце второго периода Кирилл Кирсанов удвоил преимущество гостей.

«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и во второй раз в сезоне уступил «Торпедо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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