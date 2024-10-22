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Зубов — о поражении от «Салавата»: на балл наработали, но всегда хочется большего

Зубов — о поражении от «Салавата»: на балл наработали, но всегда хочется большего
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» по буллитам со счётом 2:3. Сочинская команда дважды по ходу матча сравнивала счёт.

«На балл наработали, конечно, но всегда хочется большего. Серия буллитов – везение, в первую очередь. Сегодня не повезло. Хочу поздравить Никиту Баклашёва с первым очком в КХЛ и Артура Тянулина – он установил рекорд по продолжительности серии с набранными очками. Дай бог, он продолжит эту серию. Мы рады, что цепляемся. Тяжёлая игра, хороший соперник. Продолжаем серию и едем дальше.

– На ваш взгляд, в «Салавате» кто-то «вау» эффект произвёл? Или вы не особо следили за игрой уфимцев?
– Солидные две тройки. Доставляли немало хлопот. Нам пришлось спускаться ниже к воротам. Всё-таки ребята там играют мастеровитые, — цитирует Зубова пресс-служба сочинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ливо (Шаров, Василевский) – 11:29 (5x5)     1:1 Авершин (Сероух, Баклашёв) – 27:14 (5x5)     2:1 Тодд (Науменков, Панин) – 27:51 (5x5)     2:2 Сероух (Тянулин, Венгрыжановский) – 38:53 (5x4)     3:2 Ремпал – 65:00    
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