Зубов — о поражении от «Салавата»: на балл наработали, но всегда хочется большего

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» по буллитам со счётом 2:3. Сочинская команда дважды по ходу матча сравнивала счёт.

«На балл наработали, конечно, но всегда хочется большего. Серия буллитов – везение, в первую очередь. Сегодня не повезло. Хочу поздравить Никиту Баклашёва с первым очком в КХЛ и Артура Тянулина – он установил рекорд по продолжительности серии с набранными очками. Дай бог, он продолжит эту серию. Мы рады, что цепляемся. Тяжёлая игра, хороший соперник. Продолжаем серию и едем дальше.

– На ваш взгляд, в «Салавате» кто-то «вау» эффект произвёл? Или вы не особо следили за игрой уфимцев?

– Солидные две тройки. Доставляли немало хлопот. Нам пришлось спускаться ниже к воротам. Всё-таки ребята там играют мастеровитые, — цитирует Зубова пресс-служба сочинского клуба.