Леонтьев назвал причины поражения «Нефтехимика» в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (1:3) и посетовал на индивидиуальные ошибки, которые привели к голам в ворота нижнекамцев.

«Тяжело комментировать, когда такие матчи. Вроде и третий период здорово сыграли, перебросали в три раза. Но результат на табло — 1:3. Индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам, а нам не хватило реализации. Моменты создавали, но вратарь соперника тащил. Плюс нам не хватает ребят, которые травмированы, это ключевые игроки, которые помогли бы очень сильно. Но тот состав, что есть, тоже проявил бойцовский характер, бились до конца. Восстанавливаемся, готовимся к следующему матчу», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.