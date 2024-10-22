Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил победу в матче с «Нефтехимиком» (3:1) и отметил хорошую игру в пас хоккеистов нижегородской команды.

«Соперник хорошо оборонялся, пытался спасти матч. К счастью, нам удалось победить. Ребята старались, играли хорошо. Понравились движение, командный дух и дисциплина, а также игра в пас», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

Отметим, что матч прошёл без зрителей. Из-за проходящего в Казани саммита глав стран БРИКС и соображений безопасности. «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и во второй раз в сезоне уступил «Торпедо». В следующем матче нижегородцы сыграют с «Салаватом Юлаевым» 24 октября.