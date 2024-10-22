Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил победу в матче с «Нефтехимиком»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил победу в матче с «Нефтехимиком» (3:1) и отметил хорошую игру в пас хоккеистов нижегородской команды.
«Соперник хорошо оборонялся, пытался спасти матч. К счастью, нам удалось победить. Ребята старались, играли хорошо. Понравились движение, командный дух и дисциплина, а также игра в пас», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.
Отметим, что матч прошёл без зрителей. Из-за проходящего в Казани саммита глав стран БРИКС и соображений безопасности. «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и во второй раз в сезоне уступил «Торпедо». В следующем матче нижегородцы сыграют с «Салаватом Юлаевым» 24 октября.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Почивалов (Воронин, Свечников) – 02:12 (5x5) 0:2 Кагарлицкий – 21:27 (5x5) 1:2 Ураков (Корбит) – 22:23 (5x5) 1:3 Кирсанов (Кагарлицкий, Томпсон) – 36:04 (5x5)
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