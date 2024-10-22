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Щитов: в «Барысе» работают непрофессионалы, которые далеки от хоккея

Щитов: в «Барысе» работают непрофессионалы, которые далеки от хоккея
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил работу руководства «Барыса» и заявил, что в клубе работают непрофессионалы, которые далеки от хоккея.

«Еще когда Немировски был тренером, я говорил, что в клубе происходит что-то не то. Это видно по тому, как там люди ходят на хоккей. Там в клубе полный бардак, раз назначили третьего тренера за сезон. В «Барысе» работают непрофессионалы, которые далеки от хоккея. Так не делается, чтобы сменили двух тренеров подряд. В руководстве клуба нужны люди, которые бы понимали, что такое большой спорт и хоккей. Видимо, в «Барысе» сидят дилетанты и далекие от хоккея люди», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, 17-18 октября в клубе произошли кадровые перестановки. Главным тренером команды назначен Галым Мамбеталиев, генеральным директором стал Нурлан Оразбаев. Более того, клуб покинули несколько хоккеистов, в основном контракты расторгнуты с легионерами.

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