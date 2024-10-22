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Андрей Баландин: «Трактор» может сотворить чудо и выиграть Кубок Гагарина

Андрей Баландин: «Трактор» может сотворить чудо и выиграть Кубок Гагарина
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бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил игру челябинского клуба в текущем сезоне. На данный момент «Трактор» занимает первое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Результат «Трактора» на сегодняшний момент меня устраивает. Очень радует то, что команда является лидером Востока. «Трактор» уже расценивают как сильного соперника, поэтому хочется видеть дальнейший рост. Пока всё гладко, но важно, как команда покажет себя в тяжёлых ситуациях.

Недавно мне приснился сон, что «Трактор» стал чемпионом. По нынешнему положению дел команда может действительно сотворить чудо и выиграть Кубок Гагарина. Дай бог, чтобы мой сон был вещим», – цитирует Баландина «РБ Спорт».

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