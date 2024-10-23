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Никита Кучеров вплотную приблизился к повторению своего же клубного рекорда в НХЛ

Никита Кучеров вплотную приблизился к повторению своего же клубного рекорда в НХЛ
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В эти минуты в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает команду «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:45 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3-й период
4 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Братт, Палат) – 11:02     1:1 Пойнт (Чирелли, Кучеров) – 14:09 (pp)     2:1 Майер (Хьюз) – 20:51     2:2 Хедман (Мозер, Гюнцель) – 27:33     2:3 Хагель (Чирелли, Пербикс) – 29:27     2:4 Хагель (Гики, Чирелли) – 33:01     2:5 Хагель (Лиллеберг, Чирелли) – 35:53     2:6 Хедман (Хагель, Мозер) – 37:28     3:6 Бастиан (Лазар) – 42:56     4:6 Майер (Татар, Немец) – 45:24 (pp)     4:7 Гюнцель – 45:48 (pp)    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «молний». Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился результативной передачей в этой игре. Таким образом, россиянин набрал очки в шестом подряд матче.

Напомним, Кучерову принадлежит рекордом «Тампы» по этому показателю: в сезоне-2017/2018 россиянин набирал очки в семи встречах кряду.

Отметим, ранее российский нападающий стал первым хоккеистом в истории «молний», который забил не менее семи голов в первых четырёх матчах сезона.

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