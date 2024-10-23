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Никита Кучеров вплотную приблизился к повторению своего же клубного рекорда в НХЛ

В эти минуты в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает команду «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «молний». Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился результативной передачей в этой игре. Таким образом, россиянин набрал очки в шестом подряд матче.

Напомним, Кучерову принадлежит рекордом «Тампы» по этому показателю: в сезоне-2017/2018 россиянин набирал очки в семи встречах кряду.

Отметим, ранее российский нападающий стал первым хоккеистом в истории «молний», который забил не менее семи голов в первых четырёх матчах сезона.

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