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Передача Мичкова не помогла «Филадельфии» избежать поражения в матче с «Вашингтоном»

Передача Мичкова не помогла «Филадельфии» избежать поражения в матче с «Вашингтоном»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Фехервари) – 03:49 (sh)     0:2 Манджапане (Макмайкл) – 15:07 (sh)     1:2 Санхайм (Йорк, Мичков) – 40:34     1:3 Карлсон (Макмайкл, Строум) – 41:38     1:4 Чикран (Дьюхейм, Врана) – 54:07    

В составе победителей голами отметились Ник Дауд, Эндрю Манджапане, Дилан Строум и Джейкоб Чикран. За «Филадельфию» отличился Трэвис Санхайм. Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков записал на свой счёт ассист.

Форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Отметим, что команды вновь проведут очную встречу завтра, 24 октября. Матч состоится в Вашингтоне.

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