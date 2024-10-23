Передача Мичкова не помогла «Филадельфии» избежать поражения в матче с «Вашингтоном»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Ник Дауд, Эндрю Манджапане, Дилан Строум и Джейкоб Чикран. За «Филадельфию» отличился Трэвис Санхайм. Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков записал на свой счёт ассист.

Форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Отметим, что команды вновь проведут очную встречу завтра, 24 октября. Матч состоится в Вашингтоне.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: