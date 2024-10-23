Два очка Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Флориду»

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Миннесота Уайлд». «Уайлд» обыграли соперника со счётом 5:1.

В составе победителей голами отметились Марко Росси, Маркус Юханссон, Мэтт Болди, Матс Цуккарелло и Йоэль Эрикссон Эк. За «Флориду» отличился Сэм Беннетт.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счёт две результативные передачи.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Рейнджерс», а «Миннесота» встретится с «Тампой».

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: