Два очка Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Флориду»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Миннесота Уайлд». «Уайлд» обыграли соперника со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Капризов, Миддлтон) – 11:40 0:2 Юханссон (Болди, Бродин) – 12:02 0:3 Болди (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 22:40 (pp) 1:3 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 31:19 1:4 Цуккарелло (Капризов, Миддлтон) – 33:58 1:5 Эрикссон Эк (Миддлтон) – 36:05
В составе победителей голами отметились Марко Росси, Маркус Юханссон, Мэтт Болди, Матс Цуккарелло и Йоэль Эрикссон Эк. За «Флориду» отличился Сэм Беннетт.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счёт две результативные передачи.
В следующем матче «Флорида» сыграет с «Рейнджерс», а «Миннесота» встретится с «Тампой».
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