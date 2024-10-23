«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в матче с 13 шайбами, у Кучерова — ассист

В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 8:5 одержали гости.
В составе победителей голами отметились Брейден Пойнт, Виктор Хедман (дубль), Брэндон Хагель (3+1), Янис Мозер (1+2) и Джейк Гюнцель (1+1). На счету российского форварда гостей Никиты Кучеров результативная передача. Голкипер Андрей Василевский участия в этой встрече не принимал.
У «Дэвилз» голом отметились Джек Хьюз (1+2), Тимо Майер (дубль), Стефан Ноэсен и Натан Бастиан. Российский защитник Даниил Мисюль завершил матч с показателем полезности «-1».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт на выезде с командой «Детройт Ред Уингз». «Тампа», в свою очередь, сыграет на домашнем льду с «Миннесотой Уайлд». Обе встречи пройдут 25 октября.
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:
- 23 октября 2024
-
05:24
-
05:22
-
05:15
-
04:57
-
04:41
-
04:37
-
04:01
-
03:36
-
03:16
- 22 октября 2024
-
23:50
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:15
-
21:45
-
21:40
-
21:20
-
21:10
-
20:55
-
20:32
-
20:00
-
19:52
-
19:32
-
19:10
-
18:45
-
18:35
-
18:25
-
18:20
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:05
-
16:55
-
16:40