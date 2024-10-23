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Нью-Джерси Дэвилз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 23 октября 2024, счёт 5:8, регулярный чемпионат НХЛ

«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в матче с 13 шайбами, у Кучерова — ассист
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В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 8:5 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:45 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Братт, Палат) – 11:02     1:1 Пойнт (Чирелли, Кучеров) – 14:09 (pp)     2:1 Майер (Хьюз) – 20:51     2:2 Хедман (Мозер, Гюнцель) – 27:34     2:3 Хагель (Чирелли, Пербикс) – 29:27     2:4 Хагель (Гики, Чирелли) – 33:01     2:5 Хагель (Лиллеберг, Чирелли) – 35:53     2:6 Хедман (Хагель, Мозер) – 37:28     3:6 Бастиан (Лазар) – 42:56     4:6 Майер (Татар, Немец) – 45:24 (pp)     4:7 Гюнцель (Кучеров) – 45:48 (pp)     4:8 Мозер (Пол) – 49:19 (sh)     5:8 Ноэсен (Хьюз, Хэмилтон) – 52:45 (pp)    

В составе победителей голами отметились Брейден Пойнт, Виктор Хедман (дубль), Брэндон Хагель (3+1), Янис Мозер (1+2) и Джейк Гюнцель (1+1). На счету российского форварда гостей Никиты Кучеров результативная передача. Голкипер Андрей Василевский участия в этой встрече не принимал.

У «Дэвилз» голом отметились Джек Хьюз (1+2), Тимо Майер (дубль), Стефан Ноэсен и Натан Бастиан. Российский защитник Даниил Мисюль завершил матч с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт на выезде с командой «Детройт Ред Уингз». «Тампа», в свою очередь, сыграет на домашнем льду с «Миннесотой Уайлд». Обе встречи пройдут 25 октября.

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