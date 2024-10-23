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«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в матче с 13 шайбами, у Кучерова — ассист

В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 8:5 одержали гости.

В составе победителей голами отметились Брейден Пойнт, Виктор Хедман (дубль), Брэндон Хагель (3+1), Янис Мозер (1+2) и Джейк Гюнцель (1+1). На счету российского форварда гостей Никиты Кучеров результативная передача. Голкипер Андрей Василевский участия в этой встрече не принимал.

У «Дэвилз» голом отметились Джек Хьюз (1+2), Тимо Майер (дубль), Стефан Ноэсен и Натан Бастиан. Российский защитник Даниил Мисюль завершил матч с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт на выезде с командой «Детройт Ред Уингз». «Тампа», в свою очередь, сыграет на домашнем льду с «Миннесотой Уайлд». Обе встречи пройдут 25 октября.

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