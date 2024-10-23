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Две передачи Дадонова не помогли «Далласу» избежать поражения в матче с «Баффало»

Две передачи Дадонова не помогли «Далласу» избежать поражения в матче с «Баффало»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Даллас Старз». «Сэйбрз» обыграли соперника со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Кребс (Маленстин, Пауэр) – 32:21     2:0 Маклауд (Цукер, Пауэр) – 33:44     3:0 Томпсон (Пауэр, Так) – 44:17     3:1 Харли (Дюшейн, Дадонов) – 55:24     3:2 Сегин (Бурк, Дадонов) – 57:48     4:2 Так (Томпсон) – 59:49    

В составе победителей голами отметились Пейтон Кребс, Райан Маклауд, Тейдж Томпсон и Алекс Так. За «Даллас» отличились Томас Харли и Тайлер Сегин.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов записал на свой счёт две результативные передачи.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Бостоном», а «Баффало» встретится с «Детройтом».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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