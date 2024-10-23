Ассист Панарина и 20 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» разгромить «Монреаль»

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В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 7:2 одержали гости.

В составе победителей голами отметились Мика Зибанеджад, Джонни Бродзински, Райлли Смит (1+1), Филип Хитил (2+1), Брэйден Шнайдер (1+2) и Каапо Какко (1+2). Российский форвард гостей Артемий Панарин отметился голевой передачей. На счету вратаря Игоря Шестёркина 20 сейвов.

У «Монреаля» дублем отметился Ник Судзуки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Монреаль» проведёт домашний матч с командой «Сент-Луис Блюз» 27 октября. «Рейнджерс», в свою очередь, сыграют на дома с «Флорида Пантерз» 25 октября.

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