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Монреаль Канадиенс — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 23 октября 2024, счёт 2:7, регулярный чемпионат НХЛ

Ассист Панарина и 20 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» разгромить «Монреаль»
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В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 7:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:15 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 00:54     0:2 Бродзински (Эдстрём, Шнайдер) – 02:05     0:3 Смит – 06:40     0:4 Хитил (Смит, Какко) – 11:05 (pp)     1:4 Судзуки (Андерсон, Савар) – 12:52     2:4 Судзуки (Мэтисон, Дак) – 25:35 (pp)     2:5 Шнайдер (Хитил, Какко) – 28:57     2:6 Хитил (Кайлли, Кэррик) – 55:41     2:7 Какко (Кайлли, Манчини) – 56:19    

В составе победителей голами отметились Мика Зибанеджад, Джонни Бродзински, Райлли Смит (1+1), Филип Хитил (2+1), Брэйден Шнайдер (1+2) и Каапо Какко (1+2). Российский форвард гостей Артемий Панарин отметился голевой передачей. На счету вратаря Игоря Шестёркина 20 сейвов.

У «Монреаля» дублем отметился Ник Судзуки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Монреаль» проведёт домашний матч с командой «Сент-Луис Блюз» 27 октября. «Рейнджерс», в свою очередь, сыграют на дома с «Флорида Пантерз» 25 октября.

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