Форвард «Миннесоты»: если Капризов не отдаст мне пас, ему не поздоровится

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло высказался о том, что он и его российский одноклубник и партнёр по звену Кирилл Капризов поменялись ролями в начале этого сезона, в результате чего первый стал больше проявлять себя как снайпер, а второй — как распасовщик.

«Давно пора. Я как бы ждал этого. Если Кирилл не отдаст мне пас, то на следующий день ему не поздоровится», — приводит слова Цуккарелло журналист Майкл Руссо в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 23 октября, «Миннесота» обыграла в гостях «Флориду Пантерз» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой игре Цуккарелло отметился забрршенной шайбой с передачи Капризова. Всего на счету Кирилла в этой встрече два ассиста. В шести играх нынешнего сезона россиянин набрал 10 (2+8) очков.