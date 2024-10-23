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Гол и ассист Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто»

Гол и ассист Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто»
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В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 ван Римсдайк (Проворов, Лабанк) – 05:29     2:0 Дэнфорт (Веренски) – 06:21     3:0 Оливье (Дэнфорт, Кристиансен) – 12:42     4:0 Монахан (Марченко, Веренски) – 25:35     5:0 Оливье (Астон-Риз, Дэнфорт) – 31:36     5:1 Нис – 38:59     6:1 Марченко (Монахан, Силлинджер) – 51:58     6:2 Робертсон (Таварес, Бенуа) – 53:03    

В составе победителей голами отметились американский форвард Джеймс ван Римсдайк, канадские нападающие Джастин Дэнфорт и Шон Монахан. Дублем отметился форвард из Канады Мэтью Оливье. На счету российского нападающего Кирилла Марченко гол и результативная передача. Также ассистом отметился другой россиянин — Иван Проворов.

У «Торонто» голами отметились американские нападающие Мэтт Нис и Николас Робертсон.

Следующий матч «Коламбус» проведёт на выезде с командой «Нэшвилл Предаторз» 27 октября. «Торонто» начнёт домашнюю серию и встретится с «Сент-Луис Блюз» 25 октября.

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