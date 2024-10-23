«Детройт» обыграл «Айлендерс» с победным ассистом Владимира Тарасенко

В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Айлендерс» уступили «Детройт Ред Уингз» со счётом 0:1.

Единственную шайбу в матче на девятой минуте забросил нападающий «Ред Уингз» Патрик Кейн с передачи российского форварда Владимира Тарасенко. Ворота «островитян» защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил девять бросков в створ своих ворот из 10 (90%).

«Детройт» набрал шесть очков в шести матчах и поднялся на 11-е место в таблице Восточной конференции, «Айлендерс» с таким же количеством турнирных баллов занимает в ней 12-ю строчку.