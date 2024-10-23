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Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Ред Уингз, результат матча 23 октября 2024, счет 0:1, НХЛ 2024-2025

«Детройт» обыграл «Айлендерс» с победным ассистом Владимира Тарасенко
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В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Айлендерс» уступили «Детройт Ред Уингз» со счётом 0:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:45 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Кейн (Тарасенко, Комфер) – 08:54    

Единственную шайбу в матче на девятой минуте забросил нападающий «Ред Уингз» Патрик Кейн с передачи российского форварда Владимира Тарасенко. Ворота «островитян» защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил девять бросков в створ своих ворот из 10 (90%).

«Детройт» набрал шесть очков в шести матчах и поднялся на 11-е место в таблице Восточной конференции, «Айлендерс» с таким же количеством турнирных баллов занимает в ней 12-ю строчку.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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