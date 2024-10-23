«Флорида» и главный тренер Пол Морис согласовали продление контракта

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис продлит контракт с клубом, сообщает пресс-служба действующих обладателей Кубка Стэнли.

Детали нового контракта тренера с «пантерами» на данный момент не разглашаются.

Напомним, 57-летний Морис тренирует «Флориду» с 2022 года. В минувшем сезоне под его руководством клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли, а сам Морис стал вторым в списке самых возрастных тренеров, выигравших главный трофей НХЛ в первый раз.

Отметим, что у канадца есть опыт работы в КХЛ. В сезоне-2012/2013 он возглавлял магнитогорский «Металлург».

На данный момент «Пантерз» занимают первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав девять очков в восьми матчах.