«Тампа» забила курьёзный гол со своей половины в матче с «Нью-Джерси»
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янис Мозер стал автором курьёзной шайбы в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (8:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:45 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Братт, Палат) – 11:02 1:1 Пойнт (Чирелли, Кучеров) – 14:09 (pp) 2:1 Майер (Хьюз) – 20:51 2:2 Хедман (Мозер, Гюнцель) – 27:34 2:3 Хагель (Чирелли, Пербикс) – 29:27 2:4 Хагель (Гики, Чирелли) – 33:01 2:5 Хагель (Лиллеберг, Чирелли) – 35:53 2:6 Хедман (Хагель, Мозер) – 37:28 3:6 Бастиан (Лазар) – 42:56 4:6 Майер (Татар, Немец) – 45:24 (pp) 4:7 Гюнцель (Кучеров) – 45:48 (pp) 4:8 Мозер (Пол) – 49:19 (sh) 5:8 Ноэсен (Хьюз, Хэмилтон) – 52:45 (pp)
В середине третьего периода при счёте 7:4 в пользу «молний» Мозер получил шайбу недалеко от своих ворот после вбрасывания, после чего запустил её по борту вперёд, однако в результате рикошета от борта она полетела в ворота «дьяволов», которые покинул их голкипер Джейк Аллен, ожидая, что шайба по дуге окажется за его воротами.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео необычного гола:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Примечательно, что в момент этого гола «Лайтнинг» играли в меньшинстве. Для Мозера этот гол стал вторым в сезоне.
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