«Тампа» забила курьёзный гол со своей половины в матче с «Нью-Джерси»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янис Мозер стал автором курьёзной шайбы в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (8:5).

В середине третьего периода при счёте 7:4 в пользу «молний» Мозер получил шайбу недалеко от своих ворот после вбрасывания, после чего запустил её по борту вперёд, однако в результате рикошета от борта она полетела в ворота «дьяволов», которые покинул их голкипер Джейк Аллен, ожидая, что шайба по дуге окажется за его воротами.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео необычного гола:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что в момент этого гола «Лайтнинг» играли в меньшинстве. Для Мозера этот гол стал вторым в сезоне.