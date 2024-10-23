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«Вашингтон» одержал 100-ю победу над «Филадельфией» в регулярных чемпионатах НХЛ

«Вашингтон» одержал 100-ю победу над «Филадельфией» в регулярных чемпионатах НХЛ
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Сегодня, 23 октября, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» (4:1) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Фехервари) – 03:49 (sh)     0:2 Манджапане (Макмайкл) – 15:07 (sh)     1:2 Санхайм (Йорк, Мичков) – 40:34     1:3 Карлсон (Макмайкл, Строум) – 41:38     1:4 Чикран (Дьюхейм, Врана) – 54:07    

Эта победа стала юбилейной для «столичных» в матчах с «лётчиками» в регулярках НХЛ. После неё у «Вашингтона» стало ровно 100 побед над «Филадельфией» в играх регулярного сезона.

Напомним, победу «Кэпс» в этой встрече принесли голы в исполнении Ника Дауда, Эндрю Манджапане, Джона Карлсона и Джейкоба Чикрана. У «Филадельфии» ассист на счету российского нападающего Матвея Мичкова.

Отметим, что «Флайерз» стали шестой франшизой, в матчах с которой у «Вашингтона» 100 и более побед. Также в это число входят «Нью-Джерси Дэвилз» (128), «Нью-Йорк Айлендерс» (124), «Нью-Йорк Рейнджерс» (117), «Питтсбург Пингвинз» (108) и «Каролина Харрикейнз» (105).

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