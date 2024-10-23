«Вашингтон» одержал 100-ю победу над «Филадельфией» в регулярных чемпионатах НХЛ

Сегодня, 23 октября, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» (4:1) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Эта победа стала юбилейной для «столичных» в матчах с «лётчиками» в регулярках НХЛ. После неё у «Вашингтона» стало ровно 100 побед над «Филадельфией» в играх регулярного сезона.
Напомним, победу «Кэпс» в этой встрече принесли голы в исполнении Ника Дауда, Эндрю Манджапане, Джона Карлсона и Джейкоба Чикрана. У «Филадельфии» ассист на счету российского нападающего Матвея Мичкова.
Отметим, что «Флайерз» стали шестой франшизой, в матчах с которой у «Вашингтона» 100 и более побед. Также в это число входят «Нью-Джерси Дэвилз» (128), «Нью-Йорк Айлендерс» (124), «Нью-Йорк Рейнджерс» (117), «Питтсбург Пингвинз» (108) и «Каролина Харрикейнз» (105).
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