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«Вашингтон» забил два гола в меньшинстве за период после ошибок россиянина Замулы

«Вашингтон Кэпиталз» отметился двумя заброшенными шайбами в меньшинстве в первом периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:1).

Примечательно, что обе шайбы «столичных» были заброшены после ошибок российского защитника «лётчиков» Егора Замулы. Сначала он не смог удержать шайбу на чужой синей линии и позволил убежать к воротам Нику Дауду, а во втором случае не смог перехватить передачу Коннора Макмайкла на Эндрю Манджапане, хотя шайба была практически у него на клюшке.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео обеих шайб «Вашингтона» в первом периоде:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это поражение стало пятым подряд для «Филадельфии» в нынешнем сезоне. «Вашингтон» же отпраздновал четвёртый успех кряду.