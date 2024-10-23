Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Динамо Москва. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нэшвилл Предаторз — Бостон Брюинз, результат матча 23 октября 2024, счет 4:0, НХЛ 2024-2025

«Нэшвилл» одержал первую победу в сезоне НХЛ после пяти поражений, всухую обыграв «Бостон»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 22 на 23 октября мск на льду стадиона «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нэшвилл Предаторз» одержали победу над «Бостон Брюинз» со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 03:45 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 О'Райлли (Йози, Форсберг) – 17:16 (pp)     2:0 Новак (Евангелиста, Шей) – 36:55     3:0 Нюквист (О'Райлли, Йози) – 52:47     4:0 Евангелиста – 53:56    

Четвёртая шайба «Предаторз» была заброшена в пустые ворота после того, как уступавший 0:3 «Бостон» заменил вратаря на шестого полевого игрока уже на 54-й минуте игры.

Эта победа стала для «Нэшвилла» первой в сезоне-2024/2025 после пяти поражений подряд на старте регулярного чемпионата. «Хищники» набрали два очка в шести матчах и поднялись на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» с семью очками в семи матчах занимает седьмую строчку на Востоке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Стивен Стэмкос оценил пятое подряд поражение «Нэшвилла» на старте нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android