«Нэшвилл» одержал первую победу в сезоне НХЛ после пяти поражений, всухую обыграв «Бостон»

В ночь с 22 на 23 октября мск на льду стадиона «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нэшвилл Предаторз» одержали победу над «Бостон Брюинз» со счётом 4:0.

Четвёртая шайба «Предаторз» была заброшена в пустые ворота после того, как уступавший 0:3 «Бостон» заменил вратаря на шестого полевого игрока уже на 54-й минуте игры.

Эта победа стала для «Нэшвилла» первой в сезоне-2024/2025 после пяти поражений подряд на старте регулярного чемпионата. «Хищники» набрали два очка в шести матчах и поднялись на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» с семью очками в семи матчах занимает седьмую строчку на Востоке.

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