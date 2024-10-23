«Это не должно перерасти в читерство». Торторелла — о причине поражения от «Вашингтона»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:4), которое стало для «лётчиков» уже пятым подряд.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Фехервари) – 03:49 (sh) 0:2 Манджапане (Макмайкл) – 15:07 (sh) 1:2 Санхайм (Йорк, Мичков) – 40:34 1:3 Карлсон (Макмайкл, Строум) – 41:38 1:4 Чикран (Дьюхейм, Врана) – 54:07
«Я думаю, что главная причина — это уровень разочарования. Они хотят играть хорошо. Они хотят выиграть игру. Они хотят забить гол на домашней арене. Нельзя допустить, чтобы разочарование переросло в читерство. Нельзя забывать о нашей структуре, проходя через это.
Это будто бы имеет удвоенный эффект, поскольку это начало сезона и мы в такой ситуации, так что давление ещё больше. Мы просто должны играть так, как мы должны играть согласно нашей структуре», — приводит слова Тортореллы пресс-служба НХЛ.
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