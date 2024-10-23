«Это не должно перерасти в читерство». Торторелла — о причине поражения от «Вашингтона»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:4), которое стало для «лётчиков» уже пятым подряд.

«Я думаю, что главная причина — это уровень разочарования. Они хотят играть хорошо. Они хотят выиграть игру. Они хотят забить гол на домашней арене. Нельзя допустить, чтобы разочарование переросло в читерство. Нельзя забывать о нашей структуре, проходя через это.

Это будто бы имеет удвоенный эффект, поскольку это начало сезона и мы в такой ситуации, так что давление ещё больше. Мы просто должны играть так, как мы должны играть согласно нашей структуре», — приводит слова Тортореллы пресс-служба НХЛ.