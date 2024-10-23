Дубль Макдэвида не помог «Эдмонтону» дома обыграть «Каролину»

В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролина Харрикейнз». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали гости.

В составе «Эдмонтона» дублем отметился канадский форвард Коннор Макдэвид.

У «Каролины» голами отметились американский защитник Шейн Гостисбер и чешский нападающий Мартин Нечас. В овертайме победный гол забил финский форвард Себастьян Ахо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Эдмонтон» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Питтсбург Пингвинз» 26 октября. «Каролина» на выезде сыграет с «Калгари Флэймз» 25 октября.