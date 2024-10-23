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Эдмонтон – Каролина, результат матча 23 октября 2024, счет 2:3 ОТ, НХЛ 2024/2025 (Кубок Стэнли)

Дубль Макдэвида не помог «Эдмонтону» дома обыграть «Каролину»
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В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролина Харрикейнз». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 03:34     2:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 22:30 (pp)     2:1 Гостисбер (Нечас, Ахо) – 40:43 (pp)     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 53:28     2:3 Ахо (Нечас, Гостисбер) – 64:53    

В составе «Эдмонтона» дублем отметился канадский форвард Коннор Макдэвид.

У «Каролины» голами отметились американский защитник Шейн Гостисбер и чешский нападающий Мартин Нечас. В овертайме победный гол забил финский форвард Себастьян Ахо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Эдмонтон» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Питтсбург Пингвинз» 26 октября. «Каролина» на выезде сыграет с «Калгари Флэймз» 25 октября.

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