Ассист Мироманова помог «Калгари» одержать домашнюю победу над «Питтсбургом»
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В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» (4:3 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Андерссон (Кирклэнд, Ломберг) – 11:48 1:1 Раст (Кросби, Карлссон) – 26:31 (pp) 1:2 Ракелль (Хейз, Грызлик) – 42:32 2:2 Уигар (Мироманов) – 47:46 2:3 Аччари (Гласс, Петтерссон) – 53:40 3:3 Кадри (Коулман, Андерссон) – 59:17 4:3 Кирклэнд – 65:00
В составе победителей шайбами отметились Расмус Андерссон, Маккензи Уигар и Назем Кадри, который сравнял счёт на последней минуте третьего периода. Результативной передачей у «Флэймз» отметился российский защитник Даниил Мироманов. В составе «Питтсбурга» голы забили Брайан Раст, Рикард Ракелль и Ноэль Аччари.
«Калгари» набрал 11 очков после шести матчей и возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Пингвинз» уступили в третьем матче кряду, имеют семь очков и идут четвёртыми в Столичном дивизионе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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