Ассист Мироманова помог «Калгари» одержать домашнюю победу над «Питтсбургом»

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» (4:3 Б).

В составе победителей шайбами отметились Расмус Андерссон, Маккензи Уигар и Назем Кадри, который сравнял счёт на последней минуте третьего периода. Результативной передачей у «Флэймз» отметился российский защитник Даниил Мироманов. В составе «Питтсбурга» голы забили Брайан Раст, Рикард Ракелль и Ноэль Аччари.

«Калгари» набрал 11 очков после шести матчей и возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Пингвинз» уступили в третьем матче кряду, имеют семь очков и идут четвёртыми в Столичном дивизионе.

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