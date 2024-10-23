Овечкин допустил невероятный промах в игре с «Филадельфией»

Сегодня, 23 октября, «Вашингтон Кэпиталз» добился выездной победы над «Филадельфией Флайерз» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во втором периоде при счёте 2:0 в пользу гостей российский капитан «столичных» Александр Овечкин не смог поразить практически пустые ворота соперников после передачи от Дилана Строума.

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Эта шайба могла стать 855-й в карьере Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ и сократить отставание россиянина от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки до 39 голов.

В нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 4 (1+3) очка в пяти играх. Его команда занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав восемь очков в пяти матчах.