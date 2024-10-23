Овечкин допустил невероятный промах в игре с «Филадельфией»
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Сегодня, 23 октября, «Вашингтон Кэпиталз» добился выездной победы над «Филадельфией Флайерз» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Фехервари) – 03:49 (sh) 0:2 Манджапане (Макмайкл) – 15:07 (sh) 1:2 Санхайм (Йорк, Мичков) – 40:34 1:3 Карлсон (Макмайкл, Строум) – 41:38 1:4 Чикран (Дьюхейм, Врана) – 54:07
Во втором периоде при счёте 2:0 в пользу гостей российский капитан «столичных» Александр Овечкин не смог поразить практически пустые ворота соперников после передачи от Дилана Строума.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:
Эта шайба могла стать 855-й в карьере Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ и сократить отставание россиянина от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки до 39 голов.
В нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 4 (1+3) очка в пяти играх. Его команда занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав восемь очков в пяти матчах.
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