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Главный тренер «Вашингтона»: я сразу понял, что в этом матче можно забивать в меньшинстве

Главный тренер «Вашингтона»: я сразу понял, что в этом матче можно забивать в меньшинстве
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о двух шайбах своей команды в меньшинстве в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:1), авторами которых стали Ник Дауд и Эндрю Манджапане.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Фехервари) – 03:49 (sh)     0:2 Манджапане (Макмайкл) – 15:07 (sh)     1:2 Санхайм (Йорк, Мичков) – 40:34     1:3 Карлсон (Макмайкл, Строум) – 41:38     1:4 Чикран (Дьюхейм, Врана) – 54:07    

«Я практически сразу заметил, что у обеих команд были проблемы при реализации лишнего, и они предоставляли друг другу шансы забить в меньшинстве. Мы смогли реализовать две из таких возможностей. Отличное завершение от Дауда, ему было непросто направить шайбу в ворота, а после этого Мэндж [Эндрю Манджапане] удвоил наше преимущество», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

После этой игры «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав восемь очков в пяти матчах.

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