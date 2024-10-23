Главный тренер «Вашингтона»: я сразу понял, что в этом матче можно забивать в меньшинстве

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о двух шайбах своей команды в меньшинстве в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:1), авторами которых стали Ник Дауд и Эндрю Манджапане.

«Я практически сразу заметил, что у обеих команд были проблемы при реализации лишнего, и они предоставляли друг другу шансы забить в меньшинстве. Мы смогли реализовать две из таких возможностей. Отличное завершение от Дауда, ему было непросто направить шайбу в ворота, а после этого Мэндж [Эндрю Манджапане] удвоил наше преимущество», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

После этой игры «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав восемь очков в пяти матчах.