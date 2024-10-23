Главный тренер «Вашингтона»: я сразу понял, что в этом матче можно забивать в меньшинстве
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о двух шайбах своей команды в меньшинстве в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:1), авторами которых стали Ник Дауд и Эндрю Манджапане.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Фехервари) – 03:49 (sh) 0:2 Манджапане (Макмайкл) – 15:07 (sh) 1:2 Санхайм (Йорк, Мичков) – 40:34 1:3 Карлсон (Макмайкл, Строум) – 41:38 1:4 Чикран (Дьюхейм, Врана) – 54:07
«Я практически сразу заметил, что у обеих команд были проблемы при реализации лишнего, и они предоставляли друг другу шансы забить в меньшинстве. Мы смогли реализовать две из таких возможностей. Отличное завершение от Дауда, ему было непросто направить шайбу в ворота, а после этого Мэндж [Эндрю Манджапане] удвоил наше преимущество», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.
После этой игры «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав восемь очков в пяти матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 октября 2024
-
08:48
-
08:43
-
08:31
-
08:31
-
08:20
-
08:14
-
08:06
-
07:59
-
07:43
-
07:37
-
07:04
-
06:51
-
06:42
-
06:31
-
06:31
-
06:17
-
05:56
-
05:36
-
05:24
-
05:22
-
05:15
-
04:57
-
04:41
-
04:37
-
04:01
-
03:36
-
03:16
- 22 октября 2024
-
23:50
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:15
-
21:45
-
21:40
-
21:20