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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 октября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 октября
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23 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 встреч, одна игра проходит в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Фехервари) – 03:49 (sh)     0:2 Манджапане (Макмайкл) – 15:07 (sh)     1:2 Санхайм (Йорк, Мичков) – 40:34     1:3 Карлсон (Макмайкл, Строум) – 41:38     1:4 Чикран (Дьюхейм, Врана) – 54:07    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Капризов, Миддлтон) – 11:40     0:2 Юханссон (Болди, Бродин) – 12:02     0:3 Болди (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 22:40 (pp)     1:3 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 31:19     1:4 Цуккарелло (Капризов, Миддлтон) – 33:58     1:5 Эрикссон Эк (Миддлтон) – 36:05    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:45 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Братт, Палат) – 11:02     1:1 Пойнт (Чирелли, Кучеров) – 14:09 (pp)     2:1 Майер (Хьюз) – 20:51     2:2 Хедман (Мозер, Гюнцель) – 27:34     2:3 Хагель (Чирелли, Пербикс) – 29:27     2:4 Хагель (Гики, Чирелли) – 33:01     2:5 Хагель (Лиллеберг, Чирелли) – 35:53     2:6 Хедман (Хагель, Мозер) – 37:28     3:6 Бастиан (Лазар) – 42:56     4:6 Майер (Татар, Немец) – 45:24 (pp)     4:7 Гюнцель (Кучеров) – 45:48 (pp)     4:8 Мозер (Пол) – 49:19 (sh)     5:8 Ноэсен (Хьюз, Хэмилтон) – 52:45 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Кребс (Маленстин, Пауэр) – 32:21     2:0 Маклауд (Цукер, Пауэр) – 33:44     3:0 Томпсон (Пауэр, Так) – 44:17     3:1 Харли (Дюшейн, Дадонов) – 55:24     3:2 Сегин (Дадонов, Бурк) – 57:48     4:2 Так (Томпсон) – 59:49    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:15 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 00:54     0:2 Бродзински (Эдстрём, Шнайдер) – 02:05     0:3 Смит – 06:40     0:4 Хитил (Смит, Какко) – 11:05 (pp)     1:4 Судзуки (Андерсон, Савар) – 12:52     2:4 Судзуки (Мэтисон, Дак) – 25:35 (pp)     2:5 Шнайдер (Хитил, Какко) – 28:57     2:6 Хитил (Кайлли, Кэррик) – 55:41     2:7 Какко (Кайлли, Манчини) – 56:19    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 ван Римсдайк (Проворов, Лабанк) – 05:29     2:0 Дэнфорт (Веренски) – 06:21     3:0 Оливье (Дэнфорт, Кристиансен) – 12:42     4:0 Монахан (Марченко, Веренски) – 25:35     5:0 Оливье (Астон-Риз, Дэнфорт) – 31:36     5:1 Нис – 38:59     6:1 Марченко (Монахан, Силлинджер) – 51:58     6:2 Робертсон (Таварес, Бенуа) – 53:03    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:45 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Кейн (Тарасенко, Комфер) – 08:54    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Саад (Томас, Парэйко) – 10:11     1:1 Нидеррайтер (Пионк, Перфетти) – 28:12 (pp)     1:2 Миллер (Перфетти, Элерс) – 33:58     1:3 Коннор (Сэмберг, Перфетти) – 37:40     2:3 Саад (Кайру, Томас) – 45:15    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 03:15 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хайнен (Блюгерс, Шервуд) – 00:21     0:2 Миллер (Хьюз, Гарланд) – 06:01 (pp)     1:2 Донато (Дикинсон, Власик) – 09:25     1:3 Хайнен (Гронек, Шервуд) – 10:46     2:3 Холл (Мёрфи) – 13:29     2:4 Гарланд (Петтерссон, Миллер) – 15:17     2:5 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 50:29 (pp)     2:6 Зутер (Бреннстрём, Оман) – 50:58     3:6 Бертуцци (Фолиньо, Джонс) – 54:04 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 03:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Кивиранта (Малински) – 18:32     1:1 Макканн – 31:57     1:2 Кивиранта (Макар, Иван) – 34:56     1:3 Маккиннон (Макар, Миттельштадт) – 39:52 (pp)     2:3 Эванс (Толванен, Бураковски) – 59:56 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 03:45 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 О'Райлли (Йози, Форсберг) – 17:16 (pp)     2:0 Новак (Евангелиста, Шей) – 36:55     3:0 Нюквист (О'Райлли, Йози) – 52:47     4:0 Евангелиста – 53:56    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 03:34     2:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 22:30 (pp)     2:1 Гостисбер (Нечас, Ахо) – 40:43 (pp)     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 53:28     2:3 Ахо (Нечас, Гостисбер) – 64:53    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 04:15 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
0 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Батерсон (Норрис, Дженсен) – 11:43     0:2 Жиру (Дженсен) – 13:06     0:3 Грейг – 18:05 (pp)     0:4 Ткачук (Шабо, Штюцле) – 19:52    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Андерссон (Кирклэнд, Ломберг) – 11:48     1:1 Раст (Кросби, Карлссон) – 26:31 (pp)     1:2 Ракелль (Хейз, Грызлик) – 42:32     2:2 Уигар (Мироманов) – 47:46     2:3 Аччари (Гласс, Петтерссон) – 53:40     3:3 Кадри (Коулман, Андерссон) – 59:17     4:3 Кирклэнд – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 05:15 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Терри (ЛаКомбе, Готье) – 26:56 (pp)     1:1 Гранлунд (Эклунд, Томпсон) – 44:55 (pp)     2:1 Карлссон (Готье, Мактавиш) – 45:36 (pp)     3:1 Киллорн – 58:09    

В данный момент проходит игра в Лас-Вегасе.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Гертл (Стоун, Айкел) – 09:07 (pp)     2:0 Стоун (Гертл, Ханифин) – 13:51 (pp)     3:0 Дорофеев (Гертл, Корчак) – 15:12     3:1 Фёгеле (Эдмундсон, Спенс) – 39:07     4:1 Хольц (Пьетранджело) – 42:59     5:1 Гертл (Пьетранджело, Дорофеев) – 48:26     6:1 Барбашёв (Стоун, Пьетранджело) – 53:25    

Первое место в Восточной конференции делят «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», имея в активе по 11 очков.

В Западной конференции первое место занимает «Виннипег Джетс» с 12 баллами в активе.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.

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