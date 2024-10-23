НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 октября

23 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 встреч, одна игра проходит в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

В данный момент проходит игра в Лас-Вегасе.

Первое место в Восточной конференции делят «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», имея в активе по 11 очков.

В Западной конференции первое место занимает «Виннипег Джетс» с 12 баллами в активе.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.