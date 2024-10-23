НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 октября
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23 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 встреч, одна игра проходит в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Фехервари) – 03:49 (sh) 0:2 Манджапане (Макмайкл) – 15:07 (sh) 1:2 Санхайм (Йорк, Мичков) – 40:34 1:3 Карлсон (Макмайкл, Строум) – 41:38 1:4 Чикран (Дьюхейм, Врана) – 54:07
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Капризов, Миддлтон) – 11:40 0:2 Юханссон (Болди, Бродин) – 12:02 0:3 Болди (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 22:40 (pp) 1:3 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 31:19 1:4 Цуккарелло (Капризов, Миддлтон) – 33:58 1:5 Эрикссон Эк (Миддлтон) – 36:05
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:45 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Братт, Палат) – 11:02 1:1 Пойнт (Чирелли, Кучеров) – 14:09 (pp) 2:1 Майер (Хьюз) – 20:51 2:2 Хедман (Мозер, Гюнцель) – 27:34 2:3 Хагель (Чирелли, Пербикс) – 29:27 2:4 Хагель (Гики, Чирелли) – 33:01 2:5 Хагель (Лиллеберг, Чирелли) – 35:53 2:6 Хедман (Хагель, Мозер) – 37:28 3:6 Бастиан (Лазар) – 42:56 4:6 Майер (Татар, Немец) – 45:24 (pp) 4:7 Гюнцель (Кучеров) – 45:48 (pp) 4:8 Мозер (Пол) – 49:19 (sh) 5:8 Ноэсен (Хьюз, Хэмилтон) – 52:45 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Кребс (Маленстин, Пауэр) – 32:21 2:0 Маклауд (Цукер, Пауэр) – 33:44 3:0 Томпсон (Пауэр, Так) – 44:17 3:1 Харли (Дюшейн, Дадонов) – 55:24 3:2 Сегин (Дадонов, Бурк) – 57:48 4:2 Так (Томпсон) – 59:49
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:15 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 00:54 0:2 Бродзински (Эдстрём, Шнайдер) – 02:05 0:3 Смит – 06:40 0:4 Хитил (Смит, Какко) – 11:05 (pp) 1:4 Судзуки (Андерсон, Савар) – 12:52 2:4 Судзуки (Мэтисон, Дак) – 25:35 (pp) 2:5 Шнайдер (Хитил, Какко) – 28:57 2:6 Хитил (Кайлли, Кэррик) – 55:41 2:7 Какко (Кайлли, Манчини) – 56:19
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 ван Римсдайк (Проворов, Лабанк) – 05:29 2:0 Дэнфорт (Веренски) – 06:21 3:0 Оливье (Дэнфорт, Кристиансен) – 12:42 4:0 Монахан (Марченко, Веренски) – 25:35 5:0 Оливье (Астон-Риз, Дэнфорт) – 31:36 5:1 Нис – 38:59 6:1 Марченко (Монахан, Силлинджер) – 51:58 6:2 Робертсон (Таварес, Бенуа) – 53:03
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:45 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Кейн (Тарасенко, Комфер) – 08:54
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Саад (Томас, Парэйко) – 10:11 1:1 Нидеррайтер (Пионк, Перфетти) – 28:12 (pp) 1:2 Миллер (Перфетти, Элерс) – 33:58 1:3 Коннор (Сэмберг, Перфетти) – 37:40 2:3 Саад (Кайру, Томас) – 45:15
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 03:15 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хайнен (Блюгерс, Шервуд) – 00:21 0:2 Миллер (Хьюз, Гарланд) – 06:01 (pp) 1:2 Донато (Дикинсон, Власик) – 09:25 1:3 Хайнен (Гронек, Шервуд) – 10:46 2:3 Холл (Мёрфи) – 13:29 2:4 Гарланд (Петтерссон, Миллер) – 15:17 2:5 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 50:29 (pp) 2:6 Зутер (Бреннстрём, Оман) – 50:58 3:6 Бертуцци (Фолиньо, Джонс) – 54:04 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 03:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Кивиранта (Малински) – 18:32 1:1 Макканн – 31:57 1:2 Кивиранта (Макар, Иван) – 34:56 1:3 Маккиннон (Макар, Миттельштадт) – 39:52 (pp) 2:3 Эванс (Толванен, Бураковски) – 59:56 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 03:45 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 О'Райлли (Йози, Форсберг) – 17:16 (pp) 2:0 Новак (Евангелиста, Шей) – 36:55 3:0 Нюквист (О'Райлли, Йози) – 52:47 4:0 Евангелиста – 53:56
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 03:34 2:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 22:30 (pp) 2:1 Гостисбер (Нечас, Ахо) – 40:43 (pp) 2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 53:28 2:3 Ахо (Нечас, Гостисбер) – 64:53
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 04:15 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
0 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Батерсон (Норрис, Дженсен) – 11:43 0:2 Жиру (Дженсен) – 13:06 0:3 Грейг – 18:05 (pp) 0:4 Ткачук (Шабо, Штюцле) – 19:52
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Андерссон (Кирклэнд, Ломберг) – 11:48 1:1 Раст (Кросби, Карлссон) – 26:31 (pp) 1:2 Ракелль (Хейз, Грызлик) – 42:32 2:2 Уигар (Мироманов) – 47:46 2:3 Аччари (Гласс, Петтерссон) – 53:40 3:3 Кадри (Коулман, Андерссон) – 59:17 4:3 Кирклэнд – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 05:15 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Терри (ЛаКомбе, Готье) – 26:56 (pp) 1:1 Гранлунд (Эклунд, Томпсон) – 44:55 (pp) 2:1 Карлссон (Готье, Мактавиш) – 45:36 (pp) 3:1 Киллорн – 58:09
В данный момент проходит игра в Лас-Вегасе.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Гертл (Стоун, Айкел) – 09:07 (pp) 2:0 Стоун (Гертл, Ханифин) – 13:51 (pp) 3:0 Дорофеев (Гертл, Корчак) – 15:12 3:1 Фёгеле (Эдмундсон, Спенс) – 39:07 4:1 Хольц (Пьетранджело) – 42:59 5:1 Гертл (Пьетранджело, Дорофеев) – 48:26 6:1 Барбашёв (Стоун, Пьетранджело) – 53:25
Первое место в Восточной конференции делят «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», имея в активе по 11 очков.
В Западной конференции первое место занимает «Виннипег Джетс» с 12 баллами в активе.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
Комментарии
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