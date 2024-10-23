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Мэттьюс: игроки «Коламбуса» пролетали среднюю зону как по автобану

Мэттьюс: игроки «Коламбуса» пролетали среднюю зону как по автобану
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Нападающий и лидер «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал крупное поражение своей команды в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:6), который прошёл этой ночью на домашней арене «жакетов».

«Средняя зона была сегодня для них автобаном. Заходя в неё, они её просто пролетали», — приводит слова Мэттьюса журналист Дэвид Альтер в социальных сетях.

Напомним, в этой встрече хозяева вели со счётом 5:0 уже в середине второго периода. Одна из шайб «Коламбуса» на счету российского нападающего Кирилла Марченко. Сам Мэттьюс в этой игре очков не набрал.

«Кленовые листья» имеют восемь очков после семи первых матчей нынешнего сезона и занимают четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

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