«Вашингтон» впервые за 24 года забросил две шайбы в меньшинстве в одном периоде

«Вашингтон Кэпиталз» отметился двумя заброшенными шайбами в меньшинстве в первом периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:1).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, в последний раз столичный клуб забрасывал две шайбы в меньшинстве в одном периоде 24 года назад — 23 марта 2000 года во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1). Всего же таких случаев, включая сегодняшний, в истории «Вашингтона» восемь.

Отметим, что для «Вашингтона» это победа стала четвёртой подряд. В следующей игре соперники встретятся вновь, завтра, 24 октября. Игра на домашнем льду столичной команды начнётся в 2:30 мск.