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«Вашингтон» впервые за 24 года забросил две шайбы в меньшинстве в одном периоде

«Вашингтон» впервые за 24 года забросил две шайбы в меньшинстве в одном периоде
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«Вашингтон Кэпиталз» отметился двумя заброшенными шайбами в меньшинстве в первом периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Фехервари) – 03:49 (sh)     0:2 Манджапане (Макмайкл) – 15:07 (sh)     1:2 Санхайм (Йорк, Мичков) – 40:34     1:3 Карлсон (Макмайкл, Строум) – 41:38     1:4 Чикран (Дьюхейм, Врана) – 54:07    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, в последний раз столичный клуб забрасывал две шайбы в меньшинстве в одном периоде 24 года назад — 23 марта 2000 года во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1). Всего же таких случаев, включая сегодняшний, в истории «Вашингтона» восемь.

Отметим, что для «Вашингтона» это победа стала четвёртой подряд. В следующей игре соперники встретятся вновь, завтра, 24 октября. Игра на домашнем льду столичной команды начнётся в 2:30 мск.

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