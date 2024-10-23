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Матвей Мичков вышел на чистое второе место по очкам в сезоне среди новичков НХЛ

Матвей Мичков вышел на чистое второе место по очкам в сезоне среди новичков НХЛ
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Сегодня, 23 октября, российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Фехервари) – 03:49 (sh)     0:2 Манджапане (Макмайкл) – 15:07 (sh)     1:2 Санхайм (Йорк, Мичков) – 40:34     1:3 Карлсон (Макмайкл, Строум) – 41:38     1:4 Чикран (Дьюхейм, Врана) – 54:07    

Таким образом, 19-летний россиянин довёл количество своих очков в дебютном для него сезоне НХЛ до пяти. На его счету две шайбы и три ассиста. Этот результат помог ему выйти на чистое второе место в лиге по количеству результативных баллов среди новичков. Лидером является форвард «Даллас Старз» Логан Стэнковен, на счету которого 7 (0+7) очков.

Напомним, Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.

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