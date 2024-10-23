Кирилл Капризов оценил крупную победу «Миннесоты» над «Флоридой»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал крупную победу над «Флоридой Пантерз».
«У нас был хороший старт в матче. Мы старались не удаляться, играть чисто. Наш вратарь делал отличные сейвы. Мы играли умно», — приводит слова Капризова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Миннесота Уайлд». «Уайлд» обыграли соперника со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Капризов, Миддлтон) – 11:40 0:2 Юханссон (Болди, Бродин) – 12:02 0:3 Болди (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 22:40 (pp) 1:3 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 31:19 1:4 Цуккарелло (Капризов, Миддлтон) – 33:58 1:5 Эрикссон Эк (Миддлтон) – 36:05
В следующем матче «Флорида» сыграет с «Рейнджерс», а «Миннесота» встретится с «Тампой».
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