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Кирилл Капризов оценил крупную победу «Миннесоты» над «Флоридой»

Кирилл Капризов оценил крупную победу «Миннесоты» над «Флоридой»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал крупную победу над «Флоридой Пантерз».

«У нас был хороший старт в матче. Мы старались не удаляться, играть чисто. Наш вратарь делал отличные сейвы. Мы играли умно», — приводит слова Капризова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Миннесота Уайлд». «Уайлд» обыграли соперника со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 01:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Капризов, Миддлтон) – 11:40     0:2 Юханссон (Болди, Бродин) – 12:02     0:3 Болди (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 22:40 (pp)     1:3 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 31:19     1:4 Цуккарелло (Капризов, Миддлтон) – 33:58     1:5 Эрикссон Эк (Миддлтон) – 36:05    

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Рейнджерс», а «Миннесота» встретится с «Тампой».

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