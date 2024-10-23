Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мичков-мания». ESPN — о причине, по которой нужно следить за игрой «Филадельфии»

«Мичков-мания». ESPN — о причине, по которой нужно следить за игрой «Филадельфии»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN назвал выступление российского нападающего Матвея Мичкова причиной, по которой нужно следить за игрой «Филадельфии Флайерз» в нынешнем сезоне НХЛ.

«Причина следить за «Филадельфией»: «Мичков-мания».

У «Флайерз» не было столь талантливого новичка в нападении, как Мичков, со времён Клода Жиру. Можно утверждать, что у «Филадельфии» не было столь раскрученного новичка в нападении со времён Эрика Линдроса. Мичков уже продемонстрировал проблески динамичной игры в нападении, заставив фанатов скупать майку с его фамилией ещё до того, как он сыграл предсезонную игру за новый клуб.

19-летнему феномену придётся учиться, но тренер Джон Торторелла заявил, что не собирается подавлять его творческий потенциал», — написал Вышински.

Материалы по теме
Матвей Мичков вышел на чистое второе место по очкам в сезоне среди новичков НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android