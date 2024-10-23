В «Нефтехимике» рассказали о состоянии 15-летнего хоккеиста, травмировавшего позвоночник

В «Нефтехимике» рассказали о состоянии 15-летнего защитника юношеской команды нижнекамского клуба Тимура Бариева, который получил травму позвоночника.

«Сегодня Тимура привезли в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казань. Состояние его стабильное, ухудшения нет», — цитирует представителя нижнекамского клуба ТАСС.

Напомним, 21 октября Бариев получил серьёзную травму позвоночника во время матча первенства Поволжья среди игроков 2009 года рождения между «Нефтехимиком» и «Ак Барс-Нефтяник». Травмированный по ходу матча столкнулся со своим соперником Давидом Ахмадиевым, в результате чего врезался головой в борт. После удара он не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках. Ахмадиев получил дисциплинарный штраф до конца встречи.