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Спунер: весной в «Авангарде» на меня не рассчитывали, но я не принимаю всё близко к сердцу

Спунер: весной в «Авангарде» на меня не рассчитывали, но я не принимаю всё близко к сердцу
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Нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал о своём возвращении в омский клуб и объяснил, почему не остался в стане «ястребов» по окончании прошлого сезона.

— Ваше возвращение в «Авангард» было с восторгом воспринято омскими болельщиками. Какие у вас эмоции от этого камбэка?
— Я был счастлив, что удалось определиться с командой, что удалось вернуться, потому что многих ребят знаю, со многими играли в прошлом году. Ждал дома, было непонятно, куда поеду, и очень рад, что всё разрешилось. Надеюсь, «Авангард» исправит сложившуюся ситуацию, и мы будем побеждать.

— Проясните, почему вы не остались в «Авангарде» сразу по окончании прошлого сезона?
— Тогда в клубе на меня не рассчитывали.

— Но сейчас всё же решили вернуться.
— Это бизнес, не нужно принимать всё близко к сердцу. Я прекрасно понимал, что прошлый сезон я провёл хорошо, так что когда предложение поступило, то я не думал как-то принимать на свой личный счёт то, что произошло весной. Посчитал, что это отличный вариант, и мне стоит вернуться, — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райаном Спунером читайте на «Чемпионате»:
«Даже не думал, что вернусь в «Авангард». Но это бизнес». Интервью с Райаном Спунером
Эксклюзив
«Даже не думал, что вернусь в «Авангард». Но это бизнес». Интервью с Райаном Спунером
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