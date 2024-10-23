Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард «Авангарда» Спунер: не готов к поездке в Европу. Я хотел вернуться в КХЛ

Канадский форвард «Авангарда» Спунер: не готов к поездке в Европу. Я хотел вернуться в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал, почему не стал подписывать контракт в другой лиге, кроме КХЛ.

— Удивительно, что хоккеист с вашей статистикой, с вашим резюме за всё межсезонье не нашёл работу. Не могло ведь не быть предложений.
— Предложения были, но мне ничего не нравилось. Я хотел вернуться в КХЛ, не был готов к поездке в Европу. Просто ждал, когда появится то, что меня будет по-настоящему устраивать. Я уже в таком возрасте, когда могу себе позволить выбирать исключительно то, что мне по душе.

Матч «Авангард» – «Трактор» 23 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

— Слышал, что вообще вы планировали играть в новой американской лиге по хоккею «3 на 3», но она не открылась в этом году. Это так?
— Да, обсуждался такой вариант, кое с кем я разговаривал. Но не запустились они в этом году, возможно, в следующем, и тогда уже посмотрим, будет ли это для меня актуально. В принципе, я рассматривал такую возможность, потому что это недалеко от дома, всего четыре часа, я был бы недалеко от жены, семьи, — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райаном Спунером читайте на «Чемпионате»:
«Даже не думал, что вернусь в «Авангард». Но это бизнес». Интервью с Райаном Спунером
Эксклюзив
«Даже не думал, что вернусь в «Авангард». Но это бизнес». Интервью с Райаном Спунером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android