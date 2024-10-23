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Канадский нападающий Спунер назвал главные проблемы «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ

Канадский нападающий Спунер назвал главные проблемы «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ
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Нападающий «Авангарда» Райан Спунер назвал главные проблемы омского клуба в текущем сезоне КХЛ.

— В чём на ваш взгляд сейчас главная проблема «Авангарда»?
— В команде много перемен произошло, обновился состав серьёзно. Когда такое происходит, то необходимо время, чтобы появилась сыгранность в звеньях, «химия». Посмотрите на тот же «Нэшвилл» в НХЛ. Кроме того, мы очень много пропускаем, что нетипично для «Авангарда». Если мы всем коллективом будем строже действовать в обороне, то ситуация исправится, а пропускать почти по три гола в среднем за матч – это непозволительно.

— На хорошем ли уровне сейчас коннект команды с тренерским штабом?
— Когда команда проигрывает, то в целом мало приятного происходит. У тренера неизбежно возникает чувство неопределённости, неясности. Но это бывает, так везде, это часть хоккея. А если придут победы, то сразу уйдут и плохие ощущения, — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райаном Спунером читайте на «Чемпионате»:
«Даже не думал, что вернусь в «Авангард». Но это бизнес». Интервью с Райаном Спунером
Эксклюзив
«Даже не думал, что вернусь в «Авангард». Но это бизнес». Интервью с Райаном Спунером
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