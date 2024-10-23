Игорь Ларионов высказался о проведении игры «Нефтехимик» — «Торпедо» без зрителей

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Нефтехимиком» (3:1) оценили тот факт, что встреча проходила без зрителей.

«Есть такие вещи, которые ты можешь контролировать. Но мы не можем контролировать то, что идёт очень большой саммит. В плане безопасности было принято решение [сыграть без зрителей]. Наше дело – выходить и делать свою работу правильно. Это мы и сделали. Но необычно – возвращение во времена пандемии. С другой стороны, ты выходишь на лёд делать свою работу. Ребята сделали её хорошо», — приводит слова Ларионова «БИЗНЕС Online».

Отметим, что матч прошёл без зрителей из-за проходящего в Казани саммита глав стран БРИКС и соображений безопасности. Саммит проходит с 22 по 24 октября.