Спунер: «Локомотив» не является какой-то суперфантастической и удивительной командой

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал о серии розыгрыша Кубка Гагарина-2024 с «Локомотивом» (3-4), а также оценил игру ярославского клуба

— В прошлом плей-офф Сергей Звягин сменил Михаила Кравца прямо по ходу плей-офф. Почему«Авангард» после этого едва не перевернул серию с «Локомотивом»? Звягин успел изменить что-то в плане тактики?

— Просто когда мы пытались играть с ними по схеме 1-1-3 и, так сказать, ставить свою оборону против их обороны, то было понятно, что этим их не выиграешь. «Локомотив» — она из лучших команд в КХЛ по умению отсиживаться и ждать ошибки соперника. Нам нужно было давить, наседать, создавать моменты, разыгрывать. Наша первостепенная ошибка и заключалась в том, что мы этого не делали изначально. Потом уже, когда счёт в серии стал 0-2, мы стали двигать шайбу, разыгрывать комбинации, получать удовольствие от хоккея. Это и был ключ к «Локомотиву», поэтому мы вернулись в серию. Вообще, они не являются какой-то суперфантастической и удивительной командой, просто против них нужно действовать правильно и агрессивно.

— Вы тогда пропустили старт серии с «Локомотивом», но вернулись как раз на первый матч под руководством Звягина. Это как-то связано?

— Нет, тут причина прозаична. В тренажёрном зале я повредил спину и просто три дня не мог встать с кровати. Такое, знаете ли, бывает с возрастом, когда пытаешься сделать какое-либо упражнение, а у тебя что-то где-то защемляет. И вот мне тогда около недели потребовалось, чтобы восстановиться, — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.