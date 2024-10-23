Форвард «Авангарда» Спунер: хочу себе футболку с надписью «Не пытайтесь покинуть Омск»

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал, что хочет себе футболку с надписью «Не пытайтесь покинуть Омск».

— «Авангард» выпустил серию футболок с известным локальным брендом «Не пытайтесь покинуть Омск» и фотографией Райана. Как относитесь к таким активностям?

— Я и себе такую футболку хочу. Вот жду, когда она у меня появится. Мне кажется, это классно, прикольно.

— А ваше отношение к тому, что вас называют Райаном Ложкиным?

— Ну, у меня в принципе всегда было такое прозвище, сокращение от фамилии – Spoons. И переводится, как Ложкин. Так что везде одна и та же история (смеётся), — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.