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Форвард «Авангарда» Спунер: хочу себе футболку с надписью «Не пытайтесь покинуть Омск»

Форвард «Авангарда» Спунер: хочу себе футболку с надписью «Не пытайтесь покинуть Омск»
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Нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал, что хочет себе футболку с надписью «Не пытайтесь покинуть Омск».

— «Авангард» выпустил серию футболок с известным локальным брендом «Не пытайтесь покинуть Омск» и фотографией Райана. Как относитесь к таким активностям?
— Я и себе такую футболку хочу. Вот жду, когда она у меня появится. Мне кажется, это классно, прикольно.

— А ваше отношение к тому, что вас называют Райаном Ложкиным?
— Ну, у меня в принципе всегда было такое прозвище, сокращение от фамилии – Spoons. И переводится, как Ложкин. Так что везде одна и та же история (смеётся), — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Фото: hawk.ru

Полную версию эксклюзивного интервью с Райаном Спунером читайте на «Чемпионате»:
«Даже не думал, что вернусь в «Авангард». Но это бизнес». Интервью с Райаном Спунером
Эксклюзив
«Даже не думал, что вернусь в «Авангард». Но это бизнес». Интервью с Райаном Спунером
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