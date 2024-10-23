Артемий Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков в шести стартовых матчах
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече с «Монреаль Канадиенс» отметился результативной передачей.
Таким образом, на счету Панарина 13 (6+7) очков в шести стартовых матчах сезона. Как сообщает TSN StatsCentre, Артемий установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков в шести стартовых матчах. До россиянина по 12 баллов в шести встречах было у Рода Гилберта, Рона Грешнера и самого Панарина в сезоне-2022/2023.
В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 7:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:15 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 00:54 0:2 Бродзински (Эдстрём, Шнайдер) – 02:05 0:3 Смит – 06:40 0:4 Хитил (Смит, Какко) – 11:05 (pp) 1:4 Судзуки (Андерсон, Савар) – 12:52 2:4 Судзуки (Мэтисон, Дак) – 25:35 (pp) 2:5 Шнайдер (Хитил, Какко) – 28:57 2:6 Хитил (Кайлли, Кэррик) – 55:41 2:7 Какко (Кайлли, Манчини) – 56:19
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