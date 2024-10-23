Артемий Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков в шести стартовых матчах

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече с «Монреаль Канадиенс» отметился результативной передачей.

Таким образом, на счету Панарина 13 (6+7) очков в шести стартовых матчах сезона. Как сообщает TSN StatsCentre, Артемий установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков в шести стартовых матчах. До россиянина по 12 баллов в шести встречах было у Рода Гилберта, Рона Грешнера и самого Панарина в сезоне-2022/2023.

В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 7:2 одержали гости.