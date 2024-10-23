Плющев рассказал, какие проблемы для КХЛ может создать самовольный отъезд Криштофа

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, какие проблемы для КХЛ может создать самовольный отъезд нападающего Михаила Криштофа из «Сочи» в швейцарский клуб.

«По сути, это удар по всей системе контрактов в КХЛ. Касается не только легионеров, но и российских хоккеистов. И в перспективе он гарантирует нам большие проблемы.

Во-первых, теперь легионеры становятся особой кастой. Любые их капризы — по игровому времени, лечению, зарплате и так далее — клубы будут стараться выполнить. У тренеров теперь связаны руки. Иначе есть риск получить второго Криштофа. Самый свежий пример — «Салават Юлаев», задолженности которого по зарплатам уже комментируются в КХЛ на официальном уровне. В Уфе вся команда держится на легионерах, а того же Ливо в случае форс-мажора перед плей-офф оторвут с руками в любом клубе Европы.

С опасением жду приближения плей-офф КХЛ и чемпионата мира. Не уверен, что легионеры КХЛ спокойно будут наблюдать за тем, как идёт мировой чемпионат, всё-таки участие в нем — возможность улучшить свои контрактные условия. А кто-то, получив в КХЛ последнюю зарплату, наоборот, захочет пораньше сесть на бюллетень или уехать в отпуск. Очень хочу ошибиться, но есть опасения, что весной нас ждёт безнаказанный парад отъездов», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Отметим, у хоккеиста действовало соглашение с ХК «Сочи» до конца нынешнего сезона. В ИИХФ заявили, что никаких претензий к Криштофу нет, и он может играть в Швейцарии.