Защитник «Барыса» Виктор Антипин получил перелом в игре с минским «Динамо»
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Защитник «Барыса» Виктор Антипин получил перелом в игре с минским «Динамо» (2:1) и в ближайшее время будет переведён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Барыс
Астана
1:0 Тирни (Дюбе, Мороз) – 18:48 (5x5) 1:1 Омирбеков (Асетов, Жафяров) – 34:51 (5x5) 1:2 Панюков (Омирбеков) – 59:30 (5x5)
«В ближайшее время в список травмированных будет переведён защитник Виктор Антипин, который получил перелом в прошлой игре в Минске. На его место из «Номада» вызван Данил Бутенко», — сказано в сообщении команды.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Виктор Антипин провёл восемь матчей, в которых отдал одну результативную передачу. В следующей игре «Барыс» сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью» сегодня, 23 октября.
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